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Минобороны Британии: Наступление ВСУ идет по плану. Ждем главный удар, осторожность нужна

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 11:09
Минобороны Британии: Наступление ВСУ идет по плану. Ждем главный удар, осторожность нужна - Фото
Джеймс Хиппи (Фото: army.mod.uk)

Министр вооруженных сил Великобритании (замминистра обороны) Джеймс Хиппи заявил, что наступление Сил обороны Украины идет по плану. Об этом он сообщил в интервью газете The Telegraph.

По его словам, украинское командование проявляет должную осторожность, не направляя большое количество бойцов и вооружений на плотные минные поля россиян. 

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины сдерживали огневую мощь оккупантов, чтобы совершить прорыв в нужный момент. 

"Украина на данный момент оправдывает наши ожидания. Они широко реализуют план, который они разработали с нами, американцами и другими прошлой зимой", — сказал Хиппи.

Чиновник подчеркнул, что наступление — это "не голливудский фильм". 

"Не должно было быть момента, когда танки покатятся, и заиграет музыка, и разыграется военный монтаж, а затем, в конце, победа к сентябрю. Мы все еще ждем, когда украинцы направят второй эшелон против той оси, которую они выберут", — резюмировал министр.

Читайте также: NYT: ВСУ в контрнаступлении будут пытаться продвинуться в направлении Токмака, а дальше – на Мелитополь

Дмитрий Гриниченко
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Великобританиявойнанаступлениевоенная помощьДжеймс Хиппи
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