Минобороны Британии: Наступление ВСУ идет по плану. Ждем главный удар, осторожность нужна
Министр вооруженных сил Великобритании (замминистра обороны) Джеймс Хиппи заявил, что наступление Сил обороны Украины идет по плану. Об этом он сообщил в интервью газете The Telegraph.
По его словам, украинское командование проявляет должную осторожность, не направляя большое количество бойцов и вооружений на плотные минные поля россиян.
Он отметил, что Вооруженные Силы Украины сдерживали огневую мощь оккупантов, чтобы совершить прорыв в нужный момент.
"Украина на данный момент оправдывает наши ожидания. Они широко реализуют план, который они разработали с нами, американцами и другими прошлой зимой", — сказал Хиппи.
Чиновник подчеркнул, что наступление — это "не голливудский фильм".
"Не должно было быть момента, когда танки покатятся, и заиграет музыка, и разыграется военный монтаж, а затем, в конце, победа к сентябрю. Мы все еще ждем, когда украинцы направят второй эшелон против той оси, которую они выберут", — резюмировал министр.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала" , несмотря на то, что оно происходит "медленнее", чем ожидалось.
- Глава Пентагона убежден: У ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления.
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