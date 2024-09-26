Міноборони пропонує дозволити призовникам ставати на військовий облік онлайн

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Міністерство оборони розробило законопроєкт, що дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

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Відповідний проєкт закону було схвалено на засіданні уряду.

Основні пропозиції:

→ дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста";

→ ліквідувати комісії для взяття на військовий облік призовників;

→ скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік;

→ уточнити положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу.

7 червня Кабмін ухвалив зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію. Зокрема, спрощено облік для українців за кордоном.

18 червня у мобільному застосунку Резерв+ з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.

Міністерство оборони поділилося детальною інструкцією, як згенерувати електронну копію військово-облікового документа у Резерв+.

30 липня стало відомо, що на порталі Дія можна отримати військово-обліковий документ із QR-кодом.

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