Міноборони пропонує дозволити призовникам ставати на військовий облік онлайн
Міністерство оборони розробило законопроєкт, що дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
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Відповідний проєкт закону було схвалено на засіданні уряду.
Основні пропозиції:
→ дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста";
→ ліквідувати комісії для взяття на військовий облік призовників;
→ скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік;
→ уточнити положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу.
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