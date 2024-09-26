Минобороны предлагает разрешить призывникам становиться на военный учет онлайн

Военный билет (Фото: Depositphotos)

Министерство обороны разработало законопроект, позволяющий украинцам призывного возраста становиться на военный учет онлайн с помощью средств электронной идентификации. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства.

Основные предложения:

→ разрешить становиться на военный учет призывников и уточнять персональные данные по электронной идентификации в сервисе "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста";

→ ликвидировать комиссии для взятия на военный учет призывников;

→ отменить прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на военный учет;

→ уточнить положение о военном учете женщин, изъявивших желание проходить базовую военную службу.

7 июня Кабмин принял изменения в постановления, регулирующие военный учет и мобилизацию. В частности, упрощен учет для украинцев за рубежом.

18 июня в мобильном приложении Резерв+ появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

Министерство обороны поделилось подробной инструкцией, как сгенерировать электронную копию военно-учетного документа в Резерв+.

30 июля стало известно, что на портале Дия можно получить военно-учетный документ с QR-кодом.

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