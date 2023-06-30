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Міноборони: Росія знову вкидає "конфлікт" Зеленський-Залужний-Сирський. Хоче зіштовхнути їх

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 10:21
Міноборони: Росія знову вкидає
Володимир Зеленський та Валерій Залужний (Фото: ОП)

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія знову вкидає фейк про "конфлікт" президента Володимира Зеленського, головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Про це вона повідомила у ефірі національного телемарафону.

За її словами, росіяни знову запускають історію про "конфлікт" військового та політичного керівництва.

"Є трійка, яку використовують, — президент, головком Залужний і Сирський, хоча президент тут насамперед не політик, а верховний головнокомандувач. Постійно ці три прізвища зтравлюють. Іноді вони настільки переконливі для наших людей, що ЗМІ починають ставити це питання, по суті, працюючи на російську пропаганду", — сказала Маляр.

Вона зазначила, що ключове завдання Москви під час війни — посварити між собою та послабити воєнно-політичне керівництво.

"Ці люди постійно працюють разом, колегіально ухвалюють рішення. Основне завдання РФ — розбити ключовий управлінський механізм. Ми нескінченно це спростовуємо, але рецепт простий — припиніть обговорювати цю тему", — резюмувала заступниця міністра.

Ще в липні 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов спростував чутки про нібито конфлікт між Зеленським та Залужним.

У вересні минулого року Залужний заявив, що Зеленський ще у 2019 році погодився, що йому не варто безпосередньо втручатися у військові рішення, оскільки він ніколи не був обізнаним у військовій справі.

  • Росія протягом травня розганяла фейки, що із Залужним начебто "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "тяжко поранений". Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися.

  • 25 травня полковник ЗСУ Штефан опублікував перше відео із головкомом.

  • Залужний з посмішкою передав ще один привіт. Нове відео з головкомом ЗСУ.

Читайте також: Зеленський не ревнує Залужного, повністю зайнятий війною, міняти теж не збирається — BBC 

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнадезінформаціяпропагандаміноборониВалерій Залужнийолександр сирськийГанна Маляр
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