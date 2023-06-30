Минобороны: РФ снова вбрасывает "конфликт" Зеленский-Залужный-Сырский. Хочет столкнуть их

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия снова вбрасывает фейк о "конфликте" президента Владимира Зеленского, главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск Александра Сырского. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, россияне опять запускают историю о "конфликте" военного и политического руководства.

"Есть тройка, которую используют, — президент, главком Залужный и Сырский, хотя президент тут в первую очередь не политик, а верховный главнокомандующий. Постоянно эти три фамилии стравливают. Иногда они настолько убедительны для наших людей, что СМИ начинают задавать этот вопрос, по сути, работая на российскую пропаганду", — сказала Маляр.

Она отметила, что ключевая задача Москвы во время войны — рассорить между собой и ослабить военно-политическое руководство.

"Эти люди постоянно работают вместе, коллегиально принимают решения. Основная задача РФ — разбить ключевой управленческий механизм. Мы бесконечно это опровергаем, но рецепт простой — прекратите обсуждать эту тему", — резюмировала замминистра.

Еще в июле 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг слухи о якобы конфликте между Зеленским и Залужным. В сентябре прошлого года Залужный заявил, что Зеленский еще в 2019 году согласился, что ему не стоит напрямую вмешиваться в военные решения, так как он никогда не был знаком с военным делом.

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