Мінус 1140 загарбників, а також 15 танків, 27 БМП та 32 артилерійські стволи – Генштаб

Фото - Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби безповоротні втрати армії РФ в Україні склали 1140 осіб, 15 танків, 27 БМП і 32 артилерійські системи, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 327 580 (+1140);

→ танків – 5538 (+15);

→ бойових броньованих машин – 10 312 (+27);

→ артилерійських систем – 7908 (+32);

→ РСЗВ – 910 (+3);

→ засобів ППО – 600 (+3);

→ літаків – 323;

→ гелікоптерів – 324;

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5944 (+39);

→ крилатих ракет – 1567 (+2);

→ кораблів/катерів – 20;

→ підводних човнів — 1;

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46);

→ спеціальної техніки – 1121 (+8).

Військові втрати армії РФ на 29 листопада 2023 року (Інфографіка – Генштаб ЗСУ)

Сьогодні Генштаб повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного та Вербового. За добу на фронті сталося 87 бойових зіткнень.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

Спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямі сильний вітер.

Спікер командування Сухопутних військ заявив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається такою самою активною, як і минулого тижня.

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