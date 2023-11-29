Мінус 1140 загарбників, а також 15 танків, 27 БМП та 32 артилерійські стволи – Генштаб
Минулої доби безповоротні втрати армії РФ в Україні склали 1140 осіб, 15 танків, 27 БМП і 32 артилерійські системи, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:
→ особового складу – приблизно 327 580 (+1140);
→ танків – 5538 (+15);
→ бойових броньованих машин – 10 312 (+27);
→ артилерійських систем – 7908 (+32);
→ РСЗВ – 910 (+3);
→ засобів ППО – 600 (+3);
→ літаків – 323;
→ гелікоптерів – 324;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5944 (+39);
→ крилатих ракет – 1567 (+2);
→ кораблів/катерів – 20;
→ підводних човнів — 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46);
→ спеціальної техніки – 1121 (+8).
Сьогодні Генштаб повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного та Вербового. За добу на фронті сталося 87 бойових зіткнень.
- На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.
- Спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямі сильний вітер.
- Спікер командування Сухопутних військ заявив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається такою самою активною, як і минулого тижня.
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