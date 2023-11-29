Минус 1140 захватчиков, а также 15 танков, 27 БМП и 32 артиллерийских ствола – Генштаб
За прошедшие сутки безвозвратные потери армии РФ в Украине составили 1140 человек, 15 танков, 27 БМП и 32 артиллерийские системы, сообщает Генштаб ВСУ.
Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:
→ личного состава — примерно 327 580 (+1140);
→ танков — 5538 (+15);
→ боевых бронированных машин — 10 312 (+27);
→ артиллерийских систем — 7908 (+32);
→ РСЗО — 910 (+3);
→ средств ПВО — 600 (+3);
→ самолетов — 323;
→ вертолетов — 324;
→ БпЛА оперативно-тактического уровня — 5944 (+39);
→ крылатых ракет — 1567 (+2);
→ кораблей/катеров — 20;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 10 348 (+46);
→ специальной техники — 1121 (+8).
Сегодня Генштаб сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино и Вербового. За сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений.
- На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.
- Спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.
- Спикер командования Сухопутных войск заявил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой же активной, как и на прошлой неделе.
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