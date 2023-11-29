Минус 1140 захватчиков, а также 15 танков, 27 БМП и 32 артиллерийских ствола – Генштаб

За прошедшие сутки безвозвратные потери армии РФ составили 1140 человек, 15 танков, 27 БМП и 32 артиллерийские системы, сообщает Генштаб

Фото - Генеральный штаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки безвозвратные потери армии РФ в Украине составили 1140 человек, 15 танков, 27 БМП и 32 артиллерийские системы, сообщает Генштаб ВСУ.

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Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — примерно 327 580 (+1140);

→ танков — 5538 (+15);

→ боевых бронированных машин — 10 312 (+27);

→ артиллерийских систем — 7908 (+32);

→ РСЗО — 910 (+3);

→ средств ПВО — 600 (+3);

→ самолетов — 323;

→ вертолетов — 324;

→ БпЛА оперативно-тактического уровня — 5944 (+39);

→ крылатых ракет — 1567 (+2);

→ кораблей/катеров — 20;

→ подлодок — 1;

→ автомобильной техники и автоцистерн — 10 348 (+46);

→ специальной техники — 1121 (+8).

Военные потери армии РФ на 29 ноября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

Сегодня Генштаб сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино и Вербового. За сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений.

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

Спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.

Спикер командования Сухопутных войск заявил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой же активной, как и на прошлой неделе.

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