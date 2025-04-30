Між Україною та США знову виникли розбіжності щодо угоди про надра – FT

Непорозуміння сталося, коли українська делегація вже прямувала до Вашингтона для підписання рамкової угоди

Юлія Свириденко (Фото: Facebook Юлії Свириденко)

США та Україна в останню мить перед підписанням рамкової угоди щодо розробки українських корисних копалин знову зіткнулися з перешкодами. Сполучені Штати запросили підписання одночасно й угоди про фонд, але цей документ попередньо потребує згоди Верховної Ради. Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на декількох співрозмовників, знайомих із позиціями сторін.

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Як повідомило видання, непорозуміння виникло, коли літак першої віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко вилетів до Вашингтона для підписання рамкової угоди про надра з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

За словами трьох співбесідників FT, обізнаних із питанням, представник Бессента зателефонував Свириденко та сказав, що вона повинна "бути готова підписати всі угоди або повернутися додому".

Два неназваних українські чиновники повідомили виданню, що американська сторона хоче, щоб українці підписали як рамкову угоду, так і детальну угоду про фонд, яка б завершила повну угоду щодо корисних копалин.

Українці пояснили, що вони не можуть підписати обидва документи в середу, 30 квітня, оскільки угоду про фонд має ратифікувати парламент, перш ніж її можна буде підписати.

Один український чиновник, який брав участь у переговорах, висловив розчарування США, заявивши, що українська делегація побоюється, що "вони нічим не будуть задоволені".

"Ми готові підписати рамкову угоду сьогодні", – сказав співрозмовник FT, але додав, що шанси трохи кращі, ніж "50 на 50".

Ще одна людина, знайома з позицією США, заявила виданню, що переговори не завершилися, оскільки Україна намагалася переглянути умови, узгоджені у вихідні. Через це високопосадовці США стурбовані тим, що це "знизить прозорість та підзвітність".

Утім, співрозмовник FT висловив думку, що угоду все ж можна підписати 30 квітня, якщо Україна "повернеться до початкових умов".

30 квітня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що угоду про мінерали між США та Україною можуть підписати впродовж найближчої доби.