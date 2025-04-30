Между Украиной и США снова возникли разногласия по соглашению о недрах – FT

Недоразумение произошло, когда украинская делегация уже направлялась в Вашингтон для подписания рамочного соглашения

Юлия Свириденко (Фото: Facebook Юлии Свириденко)

США и Украина в последний момент перед подписанием рамочного соглашения по разработке украинских полезных ископаемых снова столкнулись с препятствиями. Соединенные Штаты запросили подписания одновременно и соглашения о фонде, но этот документ предварительно нуждается в согласии Верховной Рады. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на нескольких собеседников, знакомых с позициями сторон.

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Как сообщило издание, недоразумение возникло, когда самолет первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко вылетел в Вашингтон для подписания рамочного соглашения о недрах с министром финансов США Скоттом Бессентом.

По словам трех собеседников FT, осведомленных с вопросом, представитель Бессента позвонил Свириденко и сказал, что она должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".

Два неназванных украинских чиновника сообщили изданию, что американская сторона хочет, чтобы украинцы подписали как рамочное соглашение, так и детальное соглашение о фонде, которое завершило бы полное соглашение относительно полезных ископаемых.

Украинцы объяснили, что они не могут подписать оба документа в среду, 30 апреля, поскольку соглашение о фонде должно ратифицировать парламент, прежде чем его можно будет подписать.

Один участвовавший в переговорах украинский чиновник выразил разочарование США, заявив, что украинская делегация опасается, что "они ничем не будут удовлетворены".

"Мы готовы подписать рамочное соглашение сегодня", – сказал собеседник FT, но добавил, что шансы немного лучше, чем "50 на 50".

Еще один человек, знакомый с позицией США, заявил изданию, что переговоры не завершились, поскольку Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные в выходные. Поэтому чиновники США обеспокоены тем, что это "снизит прозрачность и подотчетность".

Впрочем, собеседник FT выразил мнение, что соглашение все же можно подписать 30 апреля, если Украина "вернется к начальным условиям".

30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах между США и Украиной могут подписать в ближайшие сутки.