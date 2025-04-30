Между Украиной и США снова возникли разногласия по соглашению о недрах – FT
США и Украина в последний момент перед подписанием рамочного соглашения по разработке украинских полезных ископаемых снова столкнулись с препятствиями. Соединенные Штаты запросили подписания одновременно и соглашения о фонде, но этот документ предварительно нуждается в согласии Верховной Рады. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на нескольких собеседников, знакомых с позициями сторон.
Как сообщило издание, недоразумение возникло, когда самолет первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко вылетел в Вашингтон для подписания рамочного соглашения о недрах с министром финансов США Скоттом Бессентом.
По словам трех собеседников FT, осведомленных с вопросом, представитель Бессента позвонил Свириденко и сказал, что она должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".
Два неназванных украинских чиновника сообщили изданию, что американская сторона хочет, чтобы украинцы подписали как рамочное соглашение, так и детальное соглашение о фонде, которое завершило бы полное соглашение относительно полезных ископаемых.
Украинцы объяснили, что они не могут подписать оба документа в среду, 30 апреля, поскольку соглашение о фонде должно ратифицировать парламент, прежде чем его можно будет подписать.
Один участвовавший в переговорах украинский чиновник выразил разочарование США, заявив, что украинская делегация опасается, что "они ничем не будут удовлетворены".
"Мы готовы подписать рамочное соглашение сегодня", – сказал собеседник FT, но добавил, что шансы немного лучше, чем "50 на 50".
Еще один человек, знакомый с позицией США, заявил изданию, что переговоры не завершились, поскольку Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные в выходные. Поэтому чиновники США обеспокоены тем, что это "снизит прозрачность и подотчетность".
Впрочем, собеседник FT выразил мнение, что соглашение все же можно подписать 30 апреля, если Украина "вернется к начальным условиям".
30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах между США и Украиной могут подписать в ближайшие сутки.
- В конце февраля Украина и США собирались подписать рамочное соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине. Соглашение сорвалось из-за ссоры в Овальном кабинете во время визита президента Зеленского в США.
- Зеленский заявлял, что не собирается признавать долгом помощь, полученную от США ранее. Зато Трамп хотел за счет соглашения о ресурсах компенсировать расходы Штатов на поддержку Украины.
- 27 марта стало известно, что США предложили Украине проект нового, более широкого соглашения (которое даже в США некоторые расценили как рэкет). Однако 19 апреля торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что в ходе переговоров проект соглашения значительно изменили.
- 17 апреля Украина и США подписали меморандум, удостоверяющий "конструктивную совместную работу" команд двух стран и намерение заключить соглашение о ресурсах. Впоследствии был обнародован текст документа.