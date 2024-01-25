Мобілізація. Рада розглядає базову військову службу для всіх віком до 25 років — нардеп

Нардеп Чернєв заявив, що це свого роду буде заміною строкової служби, що існує в Україні

Єгор Чернєв (Фото: скріншот з відео)

У Верховній Раді обговорюють ініціативу запровадження базової військової служби для всіх громадян віком до 25 років. Про це повідомив народний депутат та заступник голови оборонного комітету Єгор Чернєв.

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За його словами, це свого роду буде заміною строкової служби, яка існує в Україні.

Він зазначив, що зараз строкова служба в армії триває від року до півтора року, залежно від наявності вищої освіти.

Чернєв заявив, що "строчку" пропонують замінити на тримісячний базовий курс військової підготовки, а також два місяці спеціальної підготовки.

"Також пропонуємо, щоб людина, якій виповнилося 18 років, сама обрала час, коли вона готова пройти таку підготовку з 18 до 25 років. Тобто людина сама вирішуватиме, що, умовно наступного року чи через два роки, вона готова пройти таке навчання", – сказав нардеп.

Парламентар наголосив, що такий підхід дасть змогу спланувати навантаження на полігони та центри підготовки.

"Головна ідея у тому, що з таким сусідом, як Росія, усі наші громадяни повинні мати базову військову підготовку", – резюмував він.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Нині він – на доопрацюванні.

Основні зауваження до законопроекту про мобілізацію, за словами спікера Руслана Стефанчука, стосувалися обмеження конституційних прав громадян, спроб залучити на службу чоловіків з інвалідністю третьої групи та електронних повісток.

11 січня міністр оборони Рустем Умєров сказав, що вже готова нова редакція закону про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій, але поки що її не вносили на розгляд.

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