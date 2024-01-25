Мобілізація. Рада розглядає базову військову службу для всіх віком до 25 років — нардеп
У Верховній Раді обговорюють ініціативу запровадження базової військової служби для всіх громадян віком до 25 років. Про це повідомив народний депутат та заступник голови оборонного комітету Єгор Чернєв.
За його словами, це свого роду буде заміною строкової служби, яка існує в Україні.
Він зазначив, що зараз строкова служба в армії триває від року до півтора року, залежно від наявності вищої освіти.
Чернєв заявив, що "строчку" пропонують замінити на тримісячний базовий курс військової підготовки, а також два місяці спеціальної підготовки.
"Також пропонуємо, щоб людина, якій виповнилося 18 років, сама обрала час, коли вона готова пройти таку підготовку з 18 до 25 років. Тобто людина сама вирішуватиме, що, умовно наступного року чи через два роки, вона готова пройти таке навчання", – сказав нардеп.
Парламентар наголосив, що такий підхід дасть змогу спланувати навантаження на полігони та центри підготовки.
"Головна ідея у тому, що з таким сусідом, як Росія, усі наші громадяни повинні мати базову військову підготовку", – резюмував він.
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