Мобилизация. Рада рассматривает базовую воинскую службу для всех до 25 лет — нардеп
В Верховной Раде обсуждают инициативу внедрения базовой воинской службы для всех граждан возрастом до 25 лет. Об этом сообщил народный депутат и заместитель главы оборонного комитета Егор Чернев.
По его словам, это своего рода будет заменой существующей в Украине срочной службы.
Он отметил, что сейчас срочная служба в армии продолжается от года до полутора лет, зависимо от наличия высшего образования.
Чернев заявил, что "срочку" предлагают заменить трехмесячным базовым курсом военной подготовки, а также два месяца специальной подготовки.
"Также предлагаем, чтобы человек, которому исполнилось 18 лет, сам избрал время, когда он готов пройти такую подготовку с 18 до 25 лет. То есть человек сам будет решать, что, условно в следующем году или через два года, он готов пройти такое обучение", — сказал нардеп.
Парламентарий подчеркнул, что такой подход даст возможность спланировать нагрузку на полигоны и центры подготовки.
"Главная идея в том, что с таким соседом, как Россия, все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку", — резюмировал он.
- 25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Сейчас он – на доработке.
- Основные замечания к законопроекту о мобилизации, по словам спикера Руслана Стефанчука, касались ограничения конституционных прав граждан, попыток привлечь на службу мужчин с инвалидностью третьей группы и электронных повесток.
- 11 января министр обороны Рустем Умеров сказал, что уже готова новая редакция закона о мобилизации с учетом всех предложений, но пока ее не вносили на рассмотрение.
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