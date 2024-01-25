Мобилизация. Рада рассматривает базовую воинскую службу для всех до 25 лет — нардеп

Нардеп Чернев заявил, что это своего рода будет заменой существующей срочной службы в Украине

Егор Чернев (Фото: скриншот с видео)

В Верховной Раде обсуждают инициативу внедрения базовой воинской службы для всех граждан возрастом до 25 лет. Об этом сообщил народный депутат и заместитель главы оборонного комитета Егор Чернев.

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По его словам, это своего рода будет заменой существующей в Украине срочной службы.

Он отметил, что сейчас срочная служба в армии продолжается от года до полутора лет, зависимо от наличия высшего образования.

Чернев заявил, что "срочку" предлагают заменить трехмесячным базовым курсом военной подготовки, а также два месяца специальной подготовки.

"Также предлагаем, чтобы человек, которому исполнилось 18 лет, сам избрал время, когда он готов пройти такую подготовку с 18 до 25 лет. То есть человек сам будет решать, что, условно в следующем году или через два года, он готов пройти такое обучение", — сказал нардеп.

Парламентарий подчеркнул, что такой подход даст возможность спланировать нагрузку на полигоны и центры подготовки.

"Главная идея в том, что с таким соседом, как Россия, все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку", — резюмировал он.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Сейчас он – на доработке.

Основные замечания к законопроекту о мобилизации, по словам спикера Руслана Стефанчука, касались ограничения конституционных прав граждан, попыток привлечь на службу мужчин с инвалидностью третьей группы и электронных повесток.

11 января министр обороны Рустем Умеров сказал, что уже готова новая редакция закона о мобилизации с учетом всех предложений, но пока ее не вносили на рассмотрение.

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