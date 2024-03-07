Мобілізація. Ухилянтам хочуть обмежити право на керування транспортними засобами — нардеп

Веніславський заявив, що поки що оборонний комітет Верховної Ради погодив тільки це обмеження

Федір Веніславський (Фото: ОП)

У новому законопроєкті про мобілізацію узгодили обмеження для ухилянтів на керування транспортними засобами. Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

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За його словами, в питаннях, пов'язаних з обмеженнями в судовому порядку через територіальні центри комплектування (військкомати), депутати допускають не всі запропоновані пункти.

Він зазначив, що йдеться про право на розпорядження грошима на рахунках, право виїзду за кордон та керування транспортним засобом, проте комітет допускає лише останній пункт.

"Право керування транспортними засобами для людини, яка не виконала вимогу ТЦК і не з'явилася для оформлення документів для уточнення даних по отриманій повістці", – сказав Веніславський.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як опрацьовував законопроєкт профільний комітет, читайте тут.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

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