Мобилизация. Уклонистам хотят ограничить право на управление транспортными средствами

Вениславский заявил, что пока оборонный комитет Верховной Рады согласовал только это ограничение

Федор Вениславский (Фото: ОП)

В новом законопроекте о мобилизации согласовали ограничение для уклонистов на управление транспортными средствами. Об этом на брифинге в Укринформе сообщил член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

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По его словам, в вопросах, которые связаны с ограничениями в судебном порядке через территориальные центры комплектования (военкоматы), депутаты допускают не все предложенные пункты.

Он отметил, что речь идет о праве на распоряжение деньгами на счетах, праве выезда за границу и управления транспортным средством, однако комитет допускает только последний пункт.

"Право управления транспортными средствами для человека, который не выполнил требование ТЦК и не явился для оформления документов для уточнения данных по полученной повестке", — сказал Вениславский.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как прорабатывал законопроект профильный комитет, читайте здесь.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

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