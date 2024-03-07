Мобилизация. Уклонистам хотят ограничить право на управление транспортными средствами
В новом законопроекте о мобилизации согласовали ограничение для уклонистов на управление транспортными средствами. Об этом на брифинге в Укринформе сообщил член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.
По его словам, в вопросах, которые связаны с ограничениями в судебном порядке через территориальные центры комплектования (военкоматы), депутаты допускают не все предложенные пункты.
Он отметил, что речь идет о праве на распоряжение деньгами на счетах, праве выезда за границу и управления транспортным средством, однако комитет допускает только последний пункт.
"Право управления транспортными средствами для человека, который не выполнил требование ТЦК и не явился для оформления документов для уточнения данных по полученной повестке", — сказал Вениславский.
- Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.
- О том, как прорабатывал законопроект профильный комитет, читайте здесь.
- 27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.
Читайте также: Мобилизация. Нардеп о призыве с 25 лет: Уже есть закон, но президент его не подписывает