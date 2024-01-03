Мобільні групи збили на півночі половину "шахедів" та п'яту частину крилатих ракет – Наєв

Завдяки мобільним групам Україна змогла "зміцнити повітряний щит" та врятувати тисячі життів своїх громадян, сказав Командувач Об'єднаних сил ЗСУ

Фото - Нацгвардія

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив у Telegram, що під час російської повітряної атаки 2 січня майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет у Північній операційній зоні знищили мобільні групи ППО.

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"8 з 17 (47%) знешкоджених ударних безпілотних літальних апаратів, а також 11 з 48 (19%) збитих крилатих ракет у Північній операційній зоні – це здобутки мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони за 2 січня", – написав Наєв.

Він зазначив, що на озброєнні мобільних груп – ЗРК малої дальності, зенітно-артилерійські установки, переносні ЗРК та великокаліберні кулемети.

Генерал подякував особовому складу мобільних груп і заявив, що завдяки їм Україна змогла "зміцнити повітряний щит" та врятувати тисячі життів своїх громадян.

Росія провела масовану ракетну атаку в Україні вранці 2 січня.

12 жовтня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що міністерство разом із Повітряними Силами працюватиме над "максимальним збільшенням" числа мобільних вогневих груп для боротьби з дронами-камікадзе.

1 грудня Наєв опублікував відео про мобільні вогневі групи, які є частиною загальної системи ППО України.

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