Мобильные группы сбили на севере половину "шахедов" и пятую часть крылатых ракет – Наев

Благодаря мобильным группам Украина смогла "укрепить воздушный щит" и спасти тысячи жизней своих граждан, сказал Командующий Объединенными силами ВСУ

Фото - Нацгвардия

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в Telegram, что во время российской воздушной атаки 2 января почти половину российских дронов и пятую часть крылатых ракет в Северной операционной зоне уничтожили мобильные группы ПВО.

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"8 из 17 (47%) обезвреженных ударных БПЛА, а также 11 из 48 (19%) сбитых крылатых ракет в Северной операционной зоне – достижения мобильных огневых групп ПВО за 2 января", – написал Наев.

Он отметил, что на вооружении мобильных групп – ЗРК малой дальности, зенитно-артиллерийские установки, переносные ЗРК и крупнокалиберные пулеметы.

Генерал поблагодарил личный состав мобильных групп и заявил, что благодаря им Украина смогла "укрепить воздушный щит" и спасти тысячи жизней своих граждан.

Россия провела массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.

12 октября 2023 года министр обороны Рустем Умеров заявил, что министерство вместе с Воздушными Силами будет работать над "максимальным увеличением" числа мобильных огневых групп для борьбы с дронами-камикадзе.

1 декабря Наев опубликовал видео о мобильных огневых группах, которые являются частью общей системы ПВО Украины.

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