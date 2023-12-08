Монах УПЦ МП вистрибнув із вікна Києво-Печерської лаври. Адвокат каже про "психічні розлади"
Монах УПЦ МП вистрибнув із вікна другого поверху Києво-Печерської лаври та зламав кінцівки. Його адвокат Микита Чекман стверджує, що "у чоловіка було діагностовано психічні розлади і поставлено відповідний діагноз".
Про інцидент із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили журналістка Ірина Федорів та шеф-редакторка LB Соня Кошкіна.
Федорів писала, що з другого поверху лаврського корпусу №99 голим вистрибнув монах Володимир (Рибаков Р.). З травмами його доставили до Київської міської клінічної лікарні №17.
Кошкіна стверджує, що монах "страждав на алкоголізм". За її даними, Володимир нібито вживав спиртне "всю ніч, а потім голим вистрибнув із другого поверху".
Згодом інцидент прокоментував адвокат священнослужителя. За його словами, монах живе та служить у монастирі з 1991 року. Однак, за попередньою інформацією, "у нього було діагностовано психічні розлади та поставлено відповідний діагноз".
Родичів та місця проживання, окрім чоловічого монастиря УПЦ МП у Лаврі, у нього немає, стверджує Чекман.
Він додав, що внаслідок падіння у Володимира діагностовано переломи кінцівок та пошкодження хребта.
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