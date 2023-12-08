Монах УПЦ выпрыгнул из окна Киево-Печерской лавры. Адвокат говорит о "психрасстройствах"

Защита священнослужителя говорит, что тот сломал руки и ноги, а также повредил позвоночник. У него, предварительно, было психическое расстройство

Киево-Печерская лавра (Фото: ПЦУ)

Монах УПЦ МП выпрыгнул из окна второго этажа Киево-Печерской лавры и сломал конечности. Его адвокат Никита Чекман утверждает, что "у мужчины были диагностированы психические расстройства и поставлен соответствующий диагноз".

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Об инциденте со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили журналистка Ирина Федоров и шеф-редактор LB Соня Кошкина.

Федоров писала, что со второго этажа лаврского корпуса №99 голым выпрыгнул монах Владимир (Рыбаков Р.). С травмами его доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17.

Кошкина утверждает, что монах "страдал алкоголизмом". По ее данным, Владимир якобы употреблял спиртное "всю ночь, а затем голым выпрыгнул со второго этажа".

Впоследствии инцидент прокомментировал адвокат священнослужителя. По его словам, монах живет и служит в монастыре с 1991 года. Однако, по предварительной информации, "у него были диагностированы психические расстройства и поставлен соответствующий диагноз".

Родственников и мест проживания, кроме мужского монастыря УПЦ МП в Лавре, у него нет, утверждает Чекман.

Он добавил, что в результате падения у Владимира диагностированы переломы конечностей и повреждение позвоночника.

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