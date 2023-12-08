Монах УПЦ выпрыгнул из окна Киево-Печерской лавры. Адвокат говорит о "психрасстройствах"
Монах УПЦ МП выпрыгнул из окна второго этажа Киево-Печерской лавры и сломал конечности. Его адвокат Никита Чекман утверждает, что "у мужчины были диагностированы психические расстройства и поставлен соответствующий диагноз".
Об инциденте со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили журналистка Ирина Федоров и шеф-редактор LB Соня Кошкина.
Федоров писала, что со второго этажа лаврского корпуса №99 голым выпрыгнул монах Владимир (Рыбаков Р.). С травмами его доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17.
Кошкина утверждает, что монах "страдал алкоголизмом". По ее данным, Владимир якобы употреблял спиртное "всю ночь, а затем голым выпрыгнул со второго этажа".
Впоследствии инцидент прокомментировал адвокат священнослужителя. По его словам, монах живет и служит в монастыре с 1991 года. Однако, по предварительной информации, "у него были диагностированы психические расстройства и поставлен соответствующий диагноз".
Родственников и мест проживания, кроме мужского монастыря УПЦ МП в Лавре, у него нет, утверждает Чекман.
Он добавил, что в результате падения у Владимира диагностированы переломы конечностей и повреждение позвоночника.
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- 31 марта комиссия дважды не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. В тот же день Минкульт заявил, что подан иск в суд из-за препятствования деятельности комиссии.
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