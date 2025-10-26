Москву й область атакували дрони. Росіяни скаржаться на вибухи і задимлення

У Московській області зафіксували чотири дрони, які були нібито успішно збиті ППО

Атака дронів (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Увечері 26 жовтня Москву й область атакували дрони. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про нібито успішну роботу протиповітряної оборони.

За словами Собяніна, було зафіксовано і "збито ППО" в Московській області чотири дрони в проміжку між 20:49 і 21:11. На місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Про постраждалих або пошкодження мер Москви не повідомив. Тим часом у пропагандистських телеграм-каналах повідомляють про звуки вибухів у Комунарці, Новій Москві та підмосковних Дубнах.

Є інформація про задимлення після атаки. Біля Кремля, ймовірно, чергують мобільні вогневі групи.

Фото: ресурси пропагандистів

Задимлення в Москві (Фото: ресурси пропагандистів)