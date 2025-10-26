Москву й область атакували дрони. Росіяни скаржаться на вибухи і задимлення
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Увечері 26 жовтня Москву й область атакували дрони. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про нібито успішну роботу протиповітряної оборони.
За словами Собяніна, було зафіксовано і "збито ППО" в Московській області чотири дрони в проміжку між 20:49 і 21:11. На місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.
Про постраждалих або пошкодження мер Москви не повідомив. Тим часом у пропагандистських телеграм-каналах повідомляють про звуки вибухів у Комунарці, Новій Москві та підмосковних Дубнах.
Є інформація про задимлення після атаки. Біля Кремля, ймовірно, чергують мобільні вогневі групи.
- 24 жовтня Reuters Рязанський НПЗ екстрено зупинив роботу установки з переробки нафти після атаки дронів.
- 26 жовтня командувач СБС Мадяр підтвердив удар по дамбі в Бєлгородській області. Через зруйнований шлюз відходить вода, позиції росіян підтоплює.
