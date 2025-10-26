Москву и область атаковали дроны. Россияне жалуются на взрывы и задымление

В Московской области зафиксировали четыре дрона, которые были якобы успешно сбиты ПВО

Атака дронов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером 26 октября Москву и область атаковали дроны. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о якобы успешной работе противовоздушной обороны.

По словам Собянина, были зафиксированы и "сбиты ППО" в Московской области четыре дрона в промежутке между 20:49 и 21:11. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

О пострадавших или повреждениях мэр Москвы не сообщил. Тем временем в пропагандистских телеграм-каналах сообщают о звуках взрывов в Коммунарке, Новой Москве и подмосковных Дубнах.

Есть информация о задымлении после атаки. Возле Кремля, предположительно, дежурят мобильные огневые группы.

Фото: ресурсы пропагандистов

Задымление в Москве (Фото: ресурсы пропагандистов)