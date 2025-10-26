Москву и область атаковали дроны. Россияне жалуются на взрывы и задымление
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Вечером 26 октября Москву и область атаковали дроны. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о якобы успешной работе противовоздушной обороны.
По словам Собянина, были зафиксированы и "сбиты ППО" в Московской области четыре дрона в промежутке между 20:49 и 21:11. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
О пострадавших или повреждениях мэр Москвы не сообщил. Тем временем в пропагандистских телеграм-каналах сообщают о звуках взрывов в Коммунарке, Новой Москве и подмосковных Дубнах.
Есть информация о задымлении после атаки. Возле Кремля, предположительно, дежурят мобильные огневые группы.
- 24 октября Reuters Рязанский НПЗ экстренно остановил работу установки по переработки нефти после атаки дронов.
- 26 октября командующий СБС Мадяр подтвердил удар по дамбе в Белгородской области. Из-за разрушенного шлюза отходит вода, позиции россиян подтапливает.
