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Заколот Пригожина "збив з пантелику" структуру військового командування РФ – Міллі

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 07:50
Заколот Пригожина
Євгеній Пригожин (Фото – ресурс окупантів)

Через спробу збройного заколоту ватажка терористичного угруповання Вагнера Євгенія Пригожина структури військового командування Росії перебувають "в стані збентеження". Про це сказав журналістам у Пентагоні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, пише Politico.

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На думку Міллі, похід тисяч вагнерівців на Москву "збив з пантелику" структуру російського військового командування, оскільки після виведення підрозділів найманців з України йому потрібно переглядати як доступні для ведення війни ресурси, так і інструменти управління ними.

"Апарат командування та управління (РФ. – Ред.) на стратегічному рівні, безумовно, у кращому разі збитий з пантелику і, ймовірно, відчуває труднощі", – сказав Міллі.

Крім того, на його думку, наслідки заколоту сприяли підриву морального духу російських військ, який і без того був невисокий через проблеми з логістикою, "значні" втрати серед офіцерів і погану підготовку.

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Сергій Бережний
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військовий заколотвійнаЄвген ПригожинМарк Міллі
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