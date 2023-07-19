Заколот Пригожина "збив з пантелику" структуру військового командування РФ – Міллі

Через спробу збройного заколоту ватажка терористичного угруповання Вагнера Євгенія Пригожина структури військового командування Росії перебувають "в стані збентеження". Про це сказав журналістам у Пентагоні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, пише Politico.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

На думку Міллі, похід тисяч вагнерівців на Москву "збив з пантелику" структуру російського військового командування, оскільки після виведення підрозділів найманців з України йому потрібно переглядати як доступні для ведення війни ресурси, так і інструменти управління ними.

"Апарат командування та управління (РФ. – Ред.) на стратегічному рівні, безумовно, у кращому разі збитий з пантелику і, ймовірно, відчуває труднощі", – сказав Міллі.

Крім того, на його думку, наслідки заколоту сприяли підриву морального духу російських військ, який і без того був невисокий через проблеми з логістикою, "значні" втрати серед офіцерів і погану підготовку.

Читайте також: WSJ: Генерала РФ Суровікіна затримали і допитують у Москві після "заколоту" Пригожина

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.