Заколот Пригожина "збив з пантелику" структуру військового командування РФ – Міллі
Через спробу збройного заколоту ватажка терористичного угруповання Вагнера Євгенія Пригожина структури військового командування Росії перебувають "в стані збентеження". Про це сказав журналістам у Пентагоні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, пише Politico.
На думку Міллі, похід тисяч вагнерівців на Москву "збив з пантелику" структуру російського військового командування, оскільки після виведення підрозділів найманців з України йому потрібно переглядати як доступні для ведення війни ресурси, так і інструменти управління ними.
"Апарат командування та управління (РФ. – Ред.) на стратегічному рівні, безумовно, у кращому разі збитий з пантелику і, ймовірно, відчуває труднощі", – сказав Міллі.
Крім того, на його думку, наслідки заколоту сприяли підриву морального духу російських військ, який і без того був невисокий через проблеми з логістикою, "значні" втрати серед офіцерів і погану підготовку.
- 23 червня 2023 року ватажок вагнерівців Пригожин оголосив "похід" на Москву, але наступного дня домовився з владою РФ і відвів війська. Кремль повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі, а справу проти нього закрили.
- 14 липня глава розвідки Естонії заявив, що диктатор Володимир Путін усунув 28 високопоставлених офіцерів РФ після "заколоту" на чолі з Євгенієм Пригожиним.
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