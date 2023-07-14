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Союзники: Путін усунув 28 високих офіцерів після "бунту" Пригожина. Суровікін зник безвісти

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 16:34
Союзники: Путін усунув 28 високих офіцерів після
Володимир Путін (Фото: EPA)

Глава розвідки Естонії Марго Гросберг заявив, що диктатор Володимир Путін усунув 28 високопоставлених офіцерів після "заколоту" терористів Групи Вагнера на чолі з Євгенієм Пригожиним. Про це він повідомив на брифінгу 14 липня, цитує його ERR.

За його словами, за минулий тиждень вагнерівці передали своє важке озброєння регулярній армії РФ, є ознаки пересування терористів до Білорусі.

Він зазначив, що в Міноборони, Головному розвідувальному управлінні та армії Росії після "заколоту" Пригожина було проведено чистку — 13 високопоставлених офіцерів було затримано, близько 15 офіцерів, яких підозрюють у причетності до "повстання", було звільнено.

Гросберг заявив, що командувач "Повітряно-космічних сил" РФ Сергій Суровікін зник безвісти три тижні тому, затримано заступника міністра оборони по тилу, заступника Суровікіна та генерала ГРУ.

"Це не дивно, це було очікувано. Ймовірно, Путін підготував свій список і тепер усуваються ті, кого вже не можна вважати надійними", — резюмував розвідник.

Читайте також: ГУР – військовим Росії: Не напружує, що бунт влаштував Пригожин, а затримали Суровікіна? 

Дмитро Гриниченко
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війнаволодимир путінрозвідкаЕстоніяЄвген Пригожинсергій суровікінМарго Гросберггрупа вагнера
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