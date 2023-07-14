Союзники: Путин устранил 28 высоких офицеров после "бунта" Пригожина. Суровикин пропал
Глава разведки Эстонии Марго Гросберг заявил, что диктатор Владимир Путин устранил 28 высокопоставленных офицеров после "мятежа" террористов Группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным. Об этом он сообщил на брифинге 14 июля, цитирует его ERR.
Он отметил, что в Минобороны, Главном разведывательном управлении и армии России после "мятежа" Пригожина была проведена чистка — 13 высокопоставленных офицеров были задержаны, около 15 офицеров, которых подозревают в причастности к "восстанию", были уволены.
Гросберг заявил, что командующий "Воздушно-космических сил" РФ Сергей Суровикин пропал без вести три недели назад, задержаны заместитель министра обороны по тылу, заместитель Суровикина и генерал ГРУ.
"Это неудивительно, это было ожидаемо. Вероятно, Путин подготовил свой список, и теперь устраняются те, кого уже нельзя считать надежными", — резюмировал разведчик.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву.
- На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- На второй день "мятежа" Суровикин обратился к вагнеровцам на видео, на котором призвал их "остановить колонны" и подчиниться военно-политическому руководству РФ.
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