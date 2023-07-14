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Союзники: Путин устранил 28 высоких офицеров после "бунта" Пригожина. Суровикин пропал

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 16:34
Союзники: Путин устранил 28 высоких офицеров после
Владимир Путин (Фото: EPA)

Глава разведки Эстонии Марго Гросберг заявил, что диктатор Владимир Путин устранил 28 высокопоставленных офицеров после "мятежа" террористов Группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным. Об этом он сообщил на брифинге 14 июля, цитирует его ERR.

По его словам, за прошлую неделю вагнеровцы передали свое тяжелое вооружение регулярной армии РФ, есть признаки передвижения террористов в Беларусь. 

Он отметил, что в Минобороны, Главном разведывательном управлении и армии России после "мятежа" Пригожина была проведена чистка — 13 высокопоставленных офицеров были задержаны, около 15 офицеров, которых подозревают в причастности к "восстанию", были уволены. 

Гросберг заявил, что командующий "Воздушно-космических сил" РФ Сергей Суровикин пропал без вести три недели назад, задержаны заместитель министра обороны по тылу, заместитель Суровикина и генерал ГРУ. 

"Это неудивительно, это было ожидаемо. Вероятно, Путин подготовил свой список, и теперь устраняются те, кого уже нельзя считать надежными", — резюмировал разведчик.

Читайте также: ГУР – военным России: Не напрягает, что бунт устроил Пригожин, а задержали Суровикина? 

Дмитрий Гриниченко
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