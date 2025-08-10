МЗС застерегло Фіцо від спроб підвищити рейтинг своєї партії через антиукраїнські заяви

Роберт Фіцо (Фото: Zsolt Szigetvary/EPA)

Українське Міністерство закордонних справ застерегло прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо від використання недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити рейтинги через подібні висловлювання. Так зовнішньополітичне відомство відреагувало на чергову антиукраїнську заяву словацького прем’єра щодо майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

В МЗС переконані, що після понад трьох років повномасштабної російської збройної агресії проти України Фіцо так і не усвідомив справжніх причин вторгнення, а також небезпеки, яку несе загравання з РФ.

"Прикро, що глава уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи. Застерігаємо від використання недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви", – йдеться у заяві.

У відомстві назвали слова Фіцо легковажністю, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу.

Водночас Україна цінує підтримку з боку міжнародних партнерів, які послідовно захищають принципи територіальної цілісності суверенних держав, верховенства міжнародного права та збереження глобального порядку.

На цьому тлі заяви Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які протягом усього цього часу демонструє словацький народ стосовно України. Тому своїми заявами прем'єр країни ображає і власний народ, стверджують в МЗС.

Фіцо допустив антиукраїнське висловлювання на своїй сторінці у Facebook, коментуючи зустріч Путіна й Трампа, заплановану на 15 серпня.

"Усі вже знають, що конфлікт має серйозне коріння в новітній історії, що він не має військового вирішення. Всі вже знають, що членство України в НАТО неможливе, всі вже знають, що Україну Захід використовував, щоб спробувати послабити Росію, що зазнало невдачі й за що Україні, очевидно, доведеться дорого заплатити", – сказав словацький прем’єр.

За його словами, одна африканська істина залишається актуальною і в цьому випадку.

"Пам’ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи б’ються слони, чи займаються сексом, трава завжди страждає. Як би не закінчилися переговори слонів 15 серпня, трава постраждає – у цьому випадку Україна", – додав Фіцо.

Також він стверджує, що війну нібито можна було завершити у квітні 2022 року, але кілька західних політиків "власними тілами запобігли цьому".

Прем'єр Словаччини відомий своїми антиукраїнськими заявами й дружбою з Путіним.

13 лютого Фіцо зробив скандальну заяву щодо врегулювання війни, назвавши ЄС та Україну "невдахами". Публікацію він супроводив фото з диктатором РФ.