МИД предостерег Фицо от попыток повысить рейтинг партии через антиукраинские заявления

Роберт Фицо (Фото: Zsolt Szigetvary/EPA)

Украинское Министерство иностранных дел предостерегло премьер-министра Словакии Роберта Фицо от использования недружественных фольклорных аллегорий и от попыток повысить рейтинги через подобные высказывания. Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на очередное антиукраинское заявление словацкого премьера относительно предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

В МИД убеждены, что после более чем трех лет полномасштабной российской вооруженной агрессии против Украины Фицо так и не осознал истинных причин вторжения, а также опасности, которую несет заигрывание с РФ.

"Обидно, что глава правительства государства-члена Европейского Союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, который ежедневно героически борется с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы. Предостерегаем от использования недружественных фольклорных аллегорий и от попыток повысить политические рейтинги своей партии через подобные заявления", – говорится в заявлении.

В ведомстве назвали слова Фицо легкомыслием, которое оскорбляет память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу.

В то же время Украина ценит поддержку со стороны международных партнеров, которые последовательно защищают принципы территориальной целостности суверенных государств, верховенства международного права и сохранения глобального порядка.

На этом фоне заявления Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения, которые в течение всего этого времени демонстрирует словацкий народ по отношению к Украине. Поэтому своими заявлениями премьер страны оскорбляет и собственный народ, утверждают в МИД.

Фицо допустил антиукраинское высказывание на своей странице в Facebook, комментируя встречу Путина и Трампа, запланированную на 15 августа.

"Все уже знают, что конфликт имеет серьезные корни в новейшей истории, что он не имеет военного решения. Все уже знают, что членство Украины в НАТО невозможно, все уже знают, что Украину Запад использовал, чтобы попытаться ослабить Россию, что потерпело неудачу и за что Украине, очевидно, придется дорого заплатить", – сказал словацкий премьер.

По его словам, одна африканская истина остается актуальной и в этом случае.

"Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, бьются ли слоны или занимаются сексом, трава всегда страдает. Как бы ни закончились переговоры слонов 15 августа, трава пострадает – в этом случае Украина", — добавил Фицо.

Также он утверждает, что войну якобы можно было завершить в апреле 2022 года, но несколько западных политиков "собственными телами предотвратили это".

Премьер Словакии известен своими антиукраинскими заявлениями и дружбой с Путиным.

13 февраля Фицо сделал скандальное заявление по урегулированию войны, назвав ЕС и Украину "неудачниками". Публикацию он сопроводил фото с диктатором РФ.