На Балтиці помітили російський катер біля польського газопроводу

Балтійське море (Фото: EPA)

Вранці 1 жовтня прикордонна служба Польщі помітила 70-метровий російський катер у Балтійському морі, який маневрував приблизно за 300 метрів від газопроводу. Про це пишуть TVN24 і Onet з посиланням на речницю Міністерства внутрішніх справ Кароліну Галецьку.

За даними речниці, інцидент стався приблизно за 18 морських миль (33,3 км) на північ від приморського міста Владиславов.

Прикордонники помітили російське рибальське судно, яке здійснювало підозрілі маневри поблизу підводного трубопроводу, що належить польській нафтогазовій компанії Lotos Petrobaltic.

"Прикордонна служба спостерігала за судном. Воно приблизно на 20 хвилин зупинилося біля трубопроводу. Прикордонники зв’язалися з екіпажем по радіо. Корабель виконав наказ і негайно залишив район трубопроводу. Усе завершилося благополучно", – розповіла Галецька.

За її словами, за останній місяць польські служби зафіксували кілька подібних інцидентів. Вона також наголосила, що "було б добре, якби росіяни не отримували жодних додаткових подробиць про це".

"Це був 70-метровий російський катер, але я не хочу розкривати точне місцезнаходження", – сказала вона.

1 жовтня прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив на саміті Євросоюзу у Копенгагені, що у Польщі відбулася нова провокація з російськими суднами цього разу біля порту Щецин у Балтійському морі.