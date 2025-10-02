На Балтике заметили российский катер возле польского газопровода

Балтийское море (Фото: EPA)

Утром 1 октября пограничная служба Польши заметила 70-метровый российский катер в Балтийском море, который маневрировал примерно в 300 метрах от газопровода. Об этом пишут TVN24 и Onet со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел Каролину Галецкую.

По данным спикера, инцидент произошел примерно в 18 морских милях (33,3 км) к северу от приморского города Владиславов.

Пограничники заметили российское рыболовное судно, которое осуществляло подозрительные маневры вблизи подводного трубопровода, принадлежащего польской нефтегазовой компании Lotos Petrobaltic.

"Пограничная служба наблюдала за судном. Оно примерно на 20 минут остановилось возле трубопровода. Пограничники связались с экипажем по радио. Корабль выполнил приказ и немедленно покинул район трубопровода. Все завершилось благополучно", – рассказала Галецкая.

По ее словам, за последний месяц польские службы зафиксировали несколько подобных инцидентов. Она также подчеркнула, что "было бы хорошо, если бы россияне не получали никаких дополнительных подробностей об этом".

"Это был 70-метровый российский катер, но я не хочу раскрывать точное местонахождение", – сказала она.

1 октября премьер-министр страны Дональд Туск заявил на саммите Евросоюза в Копенгагене, что в Польше произошла новая провокация с российскими судами на этот раз возле порта Щецин в Балтийском море.