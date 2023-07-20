На Керченському мосту росіяни оголосили "повітряну тривогу" – відео
На Керченському мосту, який після обвалення ділянки працює з обмеженою пропускною спроможністю, оголошено "повітряну тривогу". Про це повідомляють користувачі російських соціальних мереж.
На відеозапису, зробленому з автомобіля, який, судячи з усього, стоїть у заторі на Керченському мосту, чути повідомлення про те, що "оголошено повітряну тривогу" і що "всім автомобілям необхідно терміново залишити міст".
Як повідомляють місцеві медіа, у черзі для в'їзду на міст із боку Росії перебувають 280 транспортних засобів, середнє очікування понад годину. У черзі з боку тимчасово окупованого українського Криму перебувають 655 транспортних засобів, середнє очікування для них становило до оголошення тривоги понад дві години.
Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.
- 17 липня 2023 року віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Кримський міст "розірвали" морські дрони, і пообіцяв збільшити їхнє виробництво.
- Російська влада думає, що зможе відновити Кримський міст за чотири місяці.
- Увечері з'явилися супутникові знімки пошкоджень Кримського мосту.
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