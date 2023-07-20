На Керченском мосту россияне объявили "воздушную тревогу" – видео
На Керченском мосту, который после обрушения участка работает с ограниченной пропускной способностью, объявлена "воздушная тревога". Об этом сообщают пользователи российских социальных сетей.
На видеозаписи, сделанной из автомобиля, который, судя по всему, стоит в пробке на Керченском мосту, слышно сообщение о том, что "объявлена воздушная тревога" и что "всем автомобилям необходимо срочно покинуть мост".
Как сообщают местные медиа, в очереди для въезда на мост со стороны России находятся 280 транспортных средств, среднее ожидание более часа. В очереди со стороны временно оккупированного украинского Крыма находятся 655 транспортных средств, среднее ожидание для них составляло до объявления тревоги более двух часов.
Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.
- 17 июля 2023 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны, и пообещал увеличить их производство.
- Российские власти думают, что смогут восстановить Крымский мост за четыре месяца.
- Вечером появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста.
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