На Керченском мосту россияне объявили "воздушную тревогу" – видео

На Керченском мосту, который после обрушения участка работает с ограниченной пропускной способностью, объявлена "воздушная тревога". Об этом сообщают пользователи российских социальных сетей.

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На видеозаписи, сделанной из автомобиля, который, судя по всему, стоит в пробке на Керченском мосту, слышно сообщение о том, что "объявлена воздушная тревога" и что "всем автомобилям необходимо срочно покинуть мост".

Как сообщают местные медиа, в очереди для въезда на мост со стороны России находятся 280 транспортных средств, среднее ожидание более часа. В очереди со стороны временно оккупированного украинского Крыма находятся 655 транспортных средств, среднее ожидание для них составляло до объявления тревоги более двух часов.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ



Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел . 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика , после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало , что это сделала Украина.

17 июля 2023 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны, и пообещал увеличить их производство.

Российские власти думают, что смогут восстановить Крымский мост за четыре месяца.

Вечером появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста.

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