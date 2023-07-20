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На Керченском мосту россияне объявили "воздушную тревогу" – видео

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 18:58
На Керченском мосту россияне объявили
Керченский мост (Фото - Maxar)

На Керченском мосту, который после обрушения участка работает с ограниченной пропускной способностью, объявлена "воздушная тревога".  Об этом сообщают пользователи российских социальных сетей.

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На видеозаписи, сделанной из автомобиля, который, судя по всему, стоит в пробке на Керченском мосту, слышно сообщение о том, что "объявлена воздушная тревога" и что "всем автомобилям необходимо срочно покинуть мост".

   

Как сообщают местные медиа, в очереди для въезда на мост со стороны России находятся 280 транспортных средств, среднее ожидание более часа. В очереди со стороны временно оккупированного украинского Крыма находятся 655 транспортных средств, среднее ожидание для них составляло до объявления тревоги более двух часов.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.

Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.

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Сергей Бережной
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