На Харківщині десантники розбили підрозділ 1 танкової армії РФ
На Харківщині українські десантники розбили підрозділ танкового полку РФ – знищили 120 окупантів, повідомили у 77-й окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді Десантно-штурмових військ.
Бій відбувся у районі населеного пункту Кругляківка на Куп'янському напрямку.
На відео показано 120 ліквідованих окупантів:
Військові повідомили, що було розбито підрозділ першого танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1 танкової армії Збройних сил РФ.
"За успішними діями стоїть злагоджена бойова робота, мужність та відвага воїнів-десантників спільно із підрозділами розвідки, артилерії та розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів ", – зауважили десантники.
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Раніше, 18 жовтня, Головне управління розвідки повідомляло про зачистку Кругляківки, котра є важливою для оборони Куп'янська.
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- 2 листопада українські захисники з бригади "Едельвейс" відбили масовану російську атаку, у якій брали участь 22 одиниці бронетехніки та 120 окупантів.