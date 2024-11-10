На Харківщині десантники розбили підрозділ 1 танкової армії РФ

На Харківщині українські десантники розбили підрозділ танкового полку РФ – знищили 120 окупантів, повідомили у 77-й окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді Десантно-штурмових військ.

Бій відбувся у районі населеного пункту Кругляківка на Куп'янському напрямку.

Кругляківка – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)

Мапа: Deepstate

На відео показано 120 ліквідованих окупантів:

Військові повідомили, що було розбито підрозділ першого танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1 танкової армії Збройних сил РФ.

"За успішними діями стоїть злагоджена бойова робота, мужність та відвага воїнів-десантників спільно із підрозділами розвідки, артилерії та розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів ", – зауважили десантники.

Якщо відео на початку новини не відкривається, його можна подивитися за посиланням.

Раніше, 18 жовтня, Головне управління розвідки повідомляло про зачистку Кругляківки, котра є важливою для оборони Куп'янська.