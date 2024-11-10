В Харьковской области десантники разбили подразделение 1 танковой армии РФ
В Харьковской области украинские десантники разбили подразделение танкового полка РФ – уничтожили 120 оккупантов, сообщили в 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригаде Десантно-штурмовых войск.
Бой прошел в районе населенного пункта Кругляковка на Купянском направлении.
На видео показано 120 ликвидированных оккупантов:
Военные сообщили, что было разбито подразделение первого танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Вооруженных сил РФ.
"За успешными действиями стоит слаженная боевая работа, мужество и отвага воинов-десантников совместно с подразделениями разведки, артиллерии и разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов", – отметили десантники.
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Ранее, 18 октября, Главное управление разведки сообщало о зачистке Кругляковки, которая важна для обороны Купянска.
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