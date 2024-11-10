В Харьковской области десантники разбили подразделение 1 танковой армии РФ

В Харьковской области украинские десантники разбили подразделение танкового полка РФ – уничтожили 120 оккупантов, сообщили в 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригаде Десантно-штурмовых войск.

Бой прошел в районе населенного пункта Кругляковка на Купянском направлении.

Кругляковка – белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)

Карта: Deepstate

На видео показано 120 ликвидированных оккупантов:

Военные сообщили, что было разбито подразделение первого танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Вооруженных сил РФ.

"За успешными действиями стоит слаженная боевая работа, мужество и отвага воинов-десантников совместно с подразделениями разведки, артиллерии и разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов", – отметили десантники.

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Ранее, 18 октября, Главное управление разведки сообщало о зачистке Кругляковки, которая важна для обороны Купянска.