На Одещині колишні в'язні втекли з військової частини 24 серпня, були без зброї – ЗСУ

Буде проводитися службова перевірка – і винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, анонсують у Командуванні

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Одеській області 24 серпня троє колишніх в'язнів, що підписали контракт на службу у війську, залишили територію навчального центру – вони були без зброї, їх затримали менш ніж за добу. Про це повідомив начальник управління комунікацій оперативного командування "Південь" підполковник Олексій Міщенко в інтерв'ю Радіо Свобода.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, троє військових, які у місцях ув'язнення підписали контракт, 24 серпня залишили територію навчального центру в Одеській області – їх впродовж доби знайшли правоохоронці та повернули до військової частини.

Міщенко зазначив, що колишні в'язні залишили територію навчального центру, аби використати "час на власний розсуд". Можливо, йдеться про вихідний на День Незалежності.

Військовий акцентував: зброї при втікачах не було, здоров'ю навколишнім нічого не загрожувало – і вже 25 серпня військових затримали.

Оскільки до затримання минула менш як доба, то їх вчинок не розцінюється як самовільне залишення частини, і вони й надалі залишаються військовослужбовцями однієї з механізованих бригад, зазначив підполковник.

Водночас, зауважив він, у військовій частині буде проводитися службова перевірка – і винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

"Над військовослужбовцями є командир взводу, роти, підрозділу, який відповідає за наявність особового складу. Але наразі немає інформації стосовно притягнення когось до відповідальності", – підсумував Міщенко.

Він не уточнював локацію, звідки втекли троє військових та де їх спіймали.

17 травня, напередодні набрання чинності законом про мобілізацію, президент Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію засуджених.

Наприкінці травня міністр юстиції анонсував появу у ЗСУ окремих підрозділів, особовий склад яких формуватиметься зі звільнених в'язнів-добровольців.

Наприкінці травня було вже понад 4000 ув'язнених, які подали заяви на службу в армії, повідомляв голова Мін'юсту.

Читайте також: У 24 бригаді з'явився батальйон з колишніх в'язнів "Характерники" – фото