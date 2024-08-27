В Одесской области екс-заключенные сбежали из воинской части 24 августа без оружия – ВСУ

Будет проводиться служебная проверка – и виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности, анонсируют в Командовании

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Одесской области 24 августа трое бывших заключенных, подписавших контракт на службу в армии, покинули территорию учебного центра – они были без оружия, их задержали менее чем за сутки. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций оперативного командования "Юг" подполковник Алексей Мищенко в интервью Радио Свобода.

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По его словам, трое военных, которые в местах заключения подписали контракт, 24 августа покинули территорию учебного центра в Одесской области – их на протяжении суток нашли правоохранители и вернули в воинскую часть.

Мищенко отметил, что бывшие заключенные покинули территорию учебного центра, чтобы использовать "время по своему усмотрению". Возможно, речь идет о выходном на День Независимости.

Военный акцентировал: оружия при беглецах не было, здоровью окружающих ничего не угрожало – и уже 25 августа военных задержали.

Поскольку до задержания прошло менее суток времени, то их поступок не расценивается как самовольное оставление части, и они и дальше остаются военнослужащими одной из механизированных бригад, отметил подполковник.

В то же время, заметил он, в воинской части будет проводиться служебная проверка – и виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Над военнослужащими есть командир взвода, роты, подразделения, который отвечает за наличие личного состава. Но нет информации о привлечении кого-то к ответственности", – подытожил Мищенко.

Он не уточнял локацию, откуда сбежали трое военных и где их поймали.

17 мая, накануне вступления в силу закона о мобилизации, президент Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации осужденных.

В конце мая министр юстиции анонсировал появление в ВСУ отдельных подразделений, личный состав которых будет формироваться из заключенных-добровольцев.

В конце мая было уже более 4000 заключенных, подавших заявления на службу в армии, сообщал глава Минюста.

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