На півдні росіяни продовжують активні піхотні атаки, місцями з бронетехнікою – Тарнавський

Сили оборони відбили 47 атак на Таврійському напрямку, окупанти б'ють ракетами та авіацією, є постраждалі серед цивільних

Фото: Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку росіяни продовжують активні піхотні атаки, завдали ракетні та авіаудари. Сили оборони відбили 22 атаки на Авдіївському, 11 — на Мар'їнському та 14 — на Запорізькому напрямках. Про це повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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На цьому напрямку окупанти продовжують активні наземні піхотні атаки, місцями застосовують бронетехніку, зауважив він.

За добу загальні втрати окупантів у живій силі склали майже 500 осіб. Також наші воїни повністю знищили сім танків та 13 інших бронемашин, загалом зафіксовано 45 бойових зіткнень та 648 артобстрілів, повідомив командувач.

Знищено 25 одиниць військової техніки та два склади боєприпасів окупантів, зазначив військовий.

"Минулої доби російські терористи завдали вісім ракетних ударів. Поранено 10 цивільних осіб, серед них — п'ятеро дітей. Також зафіксовано сім авіаударів. Всі на Донеччині. Майже всі – це скидання КАБів [керованих авіабомб] з літаків Су-35", – написав Тарнавський.

Окупанти без успіху вели штурмові дії в районах Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, східніше Новобахмутівки та південніше Тоненького, вже сьогодні відбито 22 атаки загарбників, зазначив військовий.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Росіяни без успіху вели штурмові дії поблизу Новомихайлівки – там відбито 11 атак, окупанти двічі атакували українські позиції південніше Пречистівки у Донецькій області, пише командувач.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Запоріжжі окупанти п'ять разів без успіху намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного, дев'ять атак загарбників відбито північно-західніше Вербового, зазначив він.

Карта: Deepstate

"Минулої доби ще 4 окупанти здалися в полон. За останні 20 днів понад 60 російських окупантів на Таврійському напрямку зробили такий самий вибір і залишаться жити", – зауважив Тарнавський

На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція, підсумував командувач.

Вночі проти 30 листопада російські загарбники одночасно вдарили шістьма ракетами C-300 по Покровському району Донецької області. Поліціянти врятували немовля, загалом 10 постраждалих, серед них четверо – діти. Згодом стало відомо про одного загиблого чоловіка.

Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу російські окупанти наступали на семи напрямках, у районі Авдіївки відбито 22 атаки, Сили оборони утримують позиції на лівому березі Дніпра.

Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 28 бойових бронемашин і 13 танків загарбників за добу.

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