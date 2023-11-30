На юге россияне продолжают активные пехотные атаки, местами с бронетехникой – Тарнавский

Силы обороны отразили 47 атак на Таврическом направлении, оккупанты бьют ракетами и авиацией, есть пострадавшие среди гражданских

Фото: Генштаб ВСУ

На Таврическом направлении россияне продолжают активные пехотные атаки, нанесли ракетные и авиаудары. Силы обороны отразили 22 атаки на Авдеевском, 11 — на Марьинском и 14 — на Запорожском направлениях. Об этом сообщил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.

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На этом направлении оккупанты продолжают активные наземные пехотные атаки, местами применяют бронетехнику, заметил он.

За сутки общие потери оккупантов в живой силе составили почти 500 человек. Также наши воины полностью уничтожили семь танков и 13 других бронемашин, в целом зафиксировано 45 боевых столкновений и 648 артобстрелов, сообщил командующий.

Уничтожены 25 единиц военной техники и два склада боеприпасов оккупантов, отметил военный.

"В минувшие сутки российские террористы нанесли восемь ракетных ударов. Ранены 10 гражданских лиц, среди них — пятеро детей. Также зафиксированы семь авиаударов. Все в Донецкой области. Почти все – это сброс УАБов [управляемых авиабомб] с самолетов Су-35", – написал Тарнавский.

Оккупанты без успеха вели штурмовые действия в районах Степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Первомайского, восточнее Новобахмутовки и южнее Тоненького, уже сегодня отбиты 22 атаки захватчиков, отметил военный.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Россияне без успеха вели штурмовые действия вблизи Новомихайловки – там отбиты 11 атак, оккупанты дважды атаковали украинские позиции южнее Пречистовки в Донецкой области, пишет командующий.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Запорожье оккупанты пять раз без успеха пытались восстановить утраченное положение у села Работино, девять атак захватчиков отбиты северо-западнее Вербового, отметил он.

Карта: Deepstate

"За минувшие сутки еще 4 оккупанта сдались в плен. За последние 20 дней более 60 российских оккупантов на Таврическом направлении сделали такой же выбор и останутся жить", – отметил Тарнавский.

На Мелитопольском направлении идет наступательная операция, подытожил командующий.

В ночь на 30 ноября российские захватчики одновременно ударили шестью ракетами C-300 по Покровскому району Донецкой области. Полицейские спасли младенца, всего 10 пострадавших, среди них четверо – дети. Впоследствии стало известно об одном погибшем мужчине.

Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки российские оккупанты наступали на семи направлениях, в районе Авдеевки отражены 22 атаки, Силы обороны удерживают позиции на левом берегу Днепра.

Силы обороны ликвидировали 1180 российских оккупантов, уничтожили 28 боевых бронемашин и 13 танков захватчиков в сутки.

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