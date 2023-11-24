На півдні Сили оборони знищили "Бук-М1", другий день ліквідовують під 700 окупантів – ЗСУ

На півдні Сили оборони знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" та ліквідували 675 російських окупантів за добу. Про це повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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"Знищено ЗРК "Бук-М1". Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" другу добу поспіль близько 700 осіб", – написав він.

Командувач повідомив про втрати загарбників на напрямку: ліквідовано 675 окупантів, знищено 22 одиниці військової техніки – два танки, вісім бойових бронемашин, три артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, безпілотник, сім автомобілів та пошкодили ще 37 одиниць техніки.

Загарбники завдали 16 авіаударів, провели 43 бойових зіткнення та здійснили 762 артобстріли, пише Тарнавський.

Він зазначив, що українські захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція, підсумував командувач.

23 листопада Тарнавський повідомив, що на півдні зростають втрати російських загарбників у живій силі та військовій техніці – за добу ліквідовано 706 окупантів та вісім танків.

24 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, завдають авіаційних ударів, Сили оборони відбили 20 атак поблизу Новокалинового, Авдіївки та Первомайського.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що у районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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