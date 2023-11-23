На півдні у РФ зростають втрати – за добу ліквідовано 706 загарбників – Тарнавський

На півдні зростають втрати російських загарбників у живій силі та військовій техніці – за добу ліквідовано 706 окупантів та вісім танків. Про це повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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"Втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають — знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі – понад 700 осіб. В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 11 авіаударів, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 973 артобстріли", – написав він.

Українські захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку, зазначив він.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що на цьому напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, без успіху вели наступальні дії східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак. Захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат, зауважили військові.

Загальні втрати росіян склали 706 загарбників, також було знищено 51 одиницю військової техніки: вісім танків, два засоби протиповітряної оборони, п'ятнадцять БпЛА, п'ять автомобілів, а також знищено два склади боєприпасів та чотири важливі об'єкти окупантів, зазначив Тарнавський.

Ще 44 одиниці техніки окупантів було пошкоджено, зауважив він.

На Мелітопольському напрямку триває ведення наступальної операції, підсумував командувач.

23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що впродовж доби російські загарбники вели штурмові та наступальні дії на Куп'янському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, Сили оборони відбили атаки.

Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів, знищили 33 артилерійські системи, 36 бронемашин та 20 танків загарбників за останню добу.

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про основні підсумки 17-го засідання у форматі "Рамштайн". Зокрема, союзники оголосили про нові пакети підтримки України та сформували коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони.

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