На юге у РФ растут потери – за сутки ликвидировано 706 захватчиков – Тарнавский

На юге растут потери российских захватчиков в живой силе и военной технике – за сутки ликвидировано 706 оккупантов и восемь танков. Об этом сообщил командующий Таврического направления Александр Тарнавский.

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"Потери врага в живой силе и бронетехнике растут – уничтожено 8 танков, а общие потери в живой силе – более 700 человек. В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 11 авиаударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 973 артобстрела".

Украинские защитники и защитницы стойко держат оборону на авдеевском направлении, отметил он.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на этом направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, без успеха вели наступательные действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкино, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 30 атак. Защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, отметили военные.

Общие потери россиян составили 706 захватчиков, также была уничтожена 51 единица военной техники: восемь танков, два средства противовоздушной обороны, пятнадцать БпЛА, пять автомобилей, а также уничтожены два склада боеприпасов и четыре важных объекта оккупантов, отметил Тарнавский.

Еще 44 единицы техники оккупантов были повреждены, заметил он.

На Мелитопольском направлении идет ведение наступательной операции, подытожил командующий.

23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток российские захватчики вели штурмовые и наступательные действия на Купянском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, Силы обороны отразили атаки.

Силы обороны ликвидировали 1130 российских оккупантов, уничтожили 33 артиллерийские системы, 36 бронемашин и 20 танков захватчиков за последние сутки.

Министр обороны Рустем Умеров рассказал об основных итогах 17 заседания в формате "Рамштайн". В частности, союзники объявили о новых пакетах поддержки Украины и сформировали коалицию наземных средств противовоздушной обороны.

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