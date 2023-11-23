RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів, знищено 33 артсистеми – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
23.11.2023, 08:00
Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів, знищено 33 артсистеми – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів, знищили 33 артилерійські системи, 36 бронемашин та 20 танків загарбників за останню добу. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян на 23 листопада орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 321 800 (+1130);

- танків ‒ 5466 (+20);

- бойових броньованих машин ‒ 10 224 (+36);

- артилерійських систем – 7802 (+33);

- РСЗВ – 902 (+3);

- засобів ППО ‒ 591 (+2);

- літаків – 323 (+0);

- гелікоптерів – 324 (+0);

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5799 (+15);

- крилатих ракет ‒ 1564 (+0);

- кораблів/катерів ‒ 22 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 198 (+39);

- спеціальної техніки ‒ 1107 (+2).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

  • Генштаб ЗСУ повідомив, що впродовж доби російські загарбники вели штурмові та наступальні дії на Куп'янському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, Сили оборони відбили атаки.
  • Міністр оборони Рустем Умєров розповів про основні підсумки 17-го засідання у форматі "Рамштайн". Зокрема, союзники оголосили про нові пакети підтримки України та сформували коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони.
  • Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удар по російських загарбниках з 810 окремої бригади морської піхоти.

Дивіться також: РосЗМІ: Під Москвою зникло світло після спалахів у небі та пожежі в районі підстанції – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратиГенштаб

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 