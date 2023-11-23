Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів, знищено 33 артсистеми – Генштаб
Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів, знищили 33 артилерійські системи, 36 бронемашин та 20 танків загарбників за останню добу. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 23 листопада орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 321 800 (+1130);
- танків ‒ 5466 (+20);
- бойових броньованих машин ‒ 10 224 (+36);
- артилерійських систем – 7802 (+33);
- РСЗВ – 902 (+3);
- засобів ППО ‒ 591 (+2);
- літаків – 323 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5799 (+15);
- крилатих ракет ‒ 1564 (+0);
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 198 (+39);
- спеціальної техніки ‒ 1107 (+2).
- Генштаб ЗСУ повідомив, що впродовж доби російські загарбники вели штурмові та наступальні дії на Куп'янському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, Сили оборони відбили атаки.
- Міністр оборони Рустем Умєров розповів про основні підсумки 17-го засідання у форматі "Рамштайн". Зокрема, союзники оголосили про нові пакети підтримки України та сформували коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони.
- Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удар по російських загарбниках з 810 окремої бригади морської піхоти.
Дивіться також: РосЗМІ: Під Москвою зникло світло після спалахів у небі та пожежі в районі підстанції – відео
Коментарі