Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів, знищено 33 артсистеми – Генштаб

Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів, знищили 33 артилерійські системи, 36 бронемашин та 20 танків загарбників за останню добу. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 23 листопада орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 321 800 (+1130);

- танків ‒ 5466 (+20);

- бойових броньованих машин ‒ 10 224 (+36);

- артилерійських систем – 7802 (+33);

- РСЗВ – 902 (+3);

- засобів ППО ‒ 591 (+2);

- літаків – 323 (+0);

- гелікоптерів – 324 (+0);

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5799 (+15);

- крилатих ракет ‒ 1564 (+0);

- кораблів/катерів ‒ 22 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 198 (+39);

- спеціальної техніки ‒ 1107 (+2).

Генштаб ЗСУ повідомив, що впродовж доби російські загарбники вели штурмові та наступальні дії на Куп'янському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, Сили оборони відбили атаки.

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про основні підсумки 17-го засідання у форматі "Рамштайн". Зокрема, союзники оголосили про нові пакети підтримки України та сформували коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удар по російських загарбниках з 810 окремої бригади морської піхоти.

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