Силы обороны ликвидировали 1130 российских оккупантов, уничтожено 33 артсистемы – Генштаб

Силы обороны ликвидировали 1130 российских оккупантов, уничтожили 33 артиллерийские системы, 36 бронемашин и 20 танков захватчиков за последние сутки. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие боевые потери россиян на 23 ноября ориентировочно составили:

- личного состава – около 321 800 (+1130);

- танков ‒ 5466 (+20);

- боевых бронированных машин – 10224 (+36);

- артиллерийских систем – 7802 (+33);

- РСЗО – 902 (+3);

- средства ПВО – 591 (+2);

- самолетов – 323 (+0);

- вертолетов – 324 (+0);

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5799 (+15);

- крылатые ракеты ‒ 1564 (+0);

- корабли / катера – 22 (+0);

- подводные лодки – 1(+0);

- автомобильной техники и автоцистерн – 10 198 (+39);

- специальная техника – 1107 (+2).

Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток российские захватчики вели штурмовые и наступательные действия на Купянском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, Силы обороны отразили атаки.

Министр обороны Рустем Умеров рассказал об основных итогах 17 заседания в формате "Рамштайн". В частности, союзники объявили о новых пакетах поддержки Украины и сформировали коалицию наземных средств противовоздушной обороны.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило удар по российским захватчикам из 810-й отдельной бригады морской пехоты.

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