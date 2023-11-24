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На юге Силы обороны уничтожили "Бук-М1", второй день ликвидируют под 700 оккупантов – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 11:24
На юге Силы обороны уничтожили
ЗРК "Бук-М1" (Фото: ресурс оккупантов)

На юге Силы обороны уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" и ликвидировали 675 российских оккупантов за сутки. Об этом сообщил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.

"Уничтожены ЗРК "Бук-М1". Общие потери врага в операционной зоне ОСГВ "Таврия" вторые сутки подряд около 700 человек", – написал он.

Командующий сообщил о потерях захватчиков на направлении: ликвидировано 675 оккупантов, уничтожено 22 единицы военной техники – два танка, восемь боевых бронемашин, три артиллерийские системы, средство противовоздушной обороны, беспилотник, семь автомобилей и повредили еще 37 единиц техники.

Захватчики нанесли 16 авиаударов, провели 43 боевых столкновения и совершили 762 артобстрела, пишет Тарнавский.

Он отметил, что украинские защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

На Мелитопольском направлении идет наступательная операция, подытожил командующий.

  • 23 ноября Тарнавский сообщил, что на юге растут потери российских захватчиков в живой силе и военной технике – за сутки ликвидировано 706 оккупантов и восемь танков.
  • 24 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, наносят авиационные удары, Силы обороны отразили 20 атак вблизи Новокалинового, Авдеевки и Первомайского.
  • WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

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Артём Джерипа
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