Нагальні потреби ЗСУ та підтримка: Сирський та Умєров зустрілися з новим командувачем армії Данії

Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував данському уряду та народу за системну підтримку українського війська

Рустем Умєров, Майкл Віґґерс Гілдґаард та Олександр Сирський (Фото: Telegram)

Новий командувач оборони Данії Майкл Віґґерс Гілдґаард прибув до України та зустрівся з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим. Вони обговорили нагальні потреби української армії.

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Під час зустрічі командувачі обговорили нагальні потреби української армії на різних напрямках, шляхи й можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду.

"Користуючись нагодою, подякував данському уряду та народу за системну підтримку українського війська", – додав Сирський.

Фото: Telegram

18 квітня Данія першою у світі в межах нового пакета військової допомоги виділила 200 млн крон (понад 1,1 млрд грн, або $28,5 млн) на закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних Сил України в українських виробників.

22 лютого Данія оголосила про пакет допомоги Україні на 228 млн євро. Він містив артснаряди, боєприпаси для систем ППО, техніку для розмінування та безпілотники.

23 лютого Україна і Данія підписали безпекову угоду. Повний текст опублікованого документа LIGA.net публікувала тут.

публікувала тут. 12 березня Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $337 млн, до якого увійшли артилерійські установки, снаряди, міномети та боєприпаси до них.

17 квітня Данія виділила Україні черговий пакет військової допомоги Україні на суму майже 295 млн євро.

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