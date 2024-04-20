Насущные нужды ВСУ и поддержка: Сырский и Умеров встретились с командующим армией Дании
Новый командующий обороной Дании Майкл Виггерс Хилдгаард прибыл в Украину и встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым. Они обсудили насущные потребности украинской армии.
Во время встречи командующие обсудили насущные потребности украинской армии на разных направлениях, пути и возможности для дальнейшей поддержки со стороны датского правительства.
"Пользуясь случаем, поблагодарил датское правительство и народ за системную поддержку украинского войска", – добавил Сырский.
18 апреля Дания первой в мире в рамках нового пакета военной помощи выделила 200 млн крон (более 1,1 млрд грн, или $28,5 млн) на закупку вооружения и военной техники для Вооруженных Сил Украины у украинских производителей.
- 22 февраля Дания объявила о пакете помощи Украине на 228 млн евро. Он включал артснаряды, боеприпасы для систем ПВО, технику для разминирования и беспилотники.
- 23 февраля Украина и Дания подписали соглашение по безопасности. Полный текст опубликованного документа LIGA.net публиковала здесь.
- 12 марта Дания объявила о новом пакете помощи Украине на $337 млн, в который вошли артиллерийские установки, снаряды, минометы и боеприпасы к ним.
- 17 апреля Дания выделила Украине очередной пакет военной помощи Украине на сумму почти 295 млн евро.
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