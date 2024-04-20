Насущные нужды ВСУ и поддержка: Сырский и Умеров встретились с командующим армией Дании

Главнокомандующий ВСУ Сырский поблагодарил датское правительство и народ за системную поддержку украинской армии

Рустем Умеров, Майкл Вигерс Гилдгаард и Александр Сырский (Фото: Telegram)

Новый командующий обороной Дании Майкл Виггерс Хилдгаард прибыл в Украину и встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым . Они обсудили насущные потребности украинской армии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Во время встречи командующие обсудили насущные потребности украинской армии на разных направлениях, пути и возможности для дальнейшей поддержки со стороны датского правительства.

"Пользуясь случаем, поблагодарил датское правительство и народ за системную поддержку украинского войска", – добавил Сырский.

Фото: Telegram

18 апреля Дания первой в мире в рамках нового пакета военной помощи выделила 200 млн крон (более 1,1 млрд грн, или $28,5 млн) на закупку вооружения и военной техники для Вооруженных Сил Украины у украинских производителей .

22 февраля Дания объявила о пакете помощи Украине на 228 млн евро. Он включал артснаряды, боеприпасы для систем ПВО, технику для разминирования и беспилотники.

Украине на 228 млн евро. Он включал артснаряды, боеприпасы для систем ПВО, технику для разминирования и беспилотники. 23 февраля Украина и Дания подписали соглашение по безопасности. Полный текст опубликованного документа LIGA.net публиковала здесь .

. 12 марта Дания объявила о новом пакете помощи Украине на $337 млн, в который вошли артиллерийские установки, снаряды, минометы и боеприпасы к ним.

на $337 млн, в который вошли артиллерийские установки, снаряды, минометы и боеприпасы к ним. 17 апреля Дания выделила Украине очередной пакет военной помощи Украине на сумму почти 295 млн евро.