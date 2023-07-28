Нардеп Кривошеєв виходить з Слуги народу: Не згоден з кадровою політикою партії
Народний депутат від партії Слуга народу Ігор Кривошеєв заявив, що виходить зі складу партії. Відповідне відеозвернення Кривошеєв опублікував у Facebook.
"Офіційно я подав дві заяви: голові фракції політичної партії Слуга народу Давиду Арахамії про вихід із політичної ради партії та голову партії Слуга народу Олену Шуляк про вихід із партії", – сказав нардеп.
Він заявив, що рішення про вихід із партії у нього зріло давно.
"Якщо формулювати в трьох словах – це кадрова політика партії. Мабуть всім відомо про скандали з нардепами Арістовим і Тищенко, та певно мало кому відомо, що ці двоє мали картбланш на прийняття партійних рішень по Закарпатській області. Дотичним закарпатцям було чудово зрозуміло, що це за люди, але на центральному рівні нам довелося чекати публічних скандалів. Вони покарані, ніби питання вичерпано. Але треба зрозуміти, що вони обидва – це результат кадрової політики партії. Це системна проблема. І мені соромно, що я помовчазному до цього ставився – тому що це ж і моя партія теж. Але є речі, про які мовчати не можна", – заявив Кривошеєв.
Він додав, що виходить із партії Слуга народу через те, що не згоден з діяльністю Данила Гетьманцева і має намір "підсвітити" проблеми партійної та кадрової політики Слуги народу.
Гетьманцев – голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
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