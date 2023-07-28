Нардеп Кривошеев выходит из Слуги народа: Не согласен с кадровой политикой партии

Народный депутат от партии Слуга народа Игорь Кривошеев заявил, что выходит из состава партии. Соответствующее видеообращение Кривошеев опубликовал в Facebook.

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"Официально я подал два заявления: главе фракции политической партии Слуга народа Давиду Арахамии о выходе из политического совета партии и председателю партии Слуга народа Елене Шуляк о выходе из партии", – сказал нардеп.

Он заявил, что решение о выходе из партии у него зрело давно.

"Если формулировать в трех словах – это кадровая политика партии. Пожалуй, всем известно о скандалах с нардепами Аристовым и Тищенко, и, вероятно, мало кому известно, что эти двое имели карт-бланш на принятие партийных решений по Закарпатской области. Имеющим отношение закарпатцам было прекрасно понятно, что это за люди, но на центральном уровне нам пришлось ждать публичных скандалов. Они наказаны, вроде вопрос исчерпан. Но нужно понять, что они оба – это результат кадровой политики партии. Это системная проблема. И мне стыдно, что я молчаливо к этому относился – потому что это же и моя партия тоже. Но есть вещи, о которых молчать нельзя", – заявил Кривошеев.

Он добавил, что выходит из партии Слуга народа из-за того, что не согласен с деятельностью Даниила Гетьманцева и намерен "подсветить" проблемы партийной и кадровой политики Слуги народа.

Гетманцев – председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

СПРАВКА. Игорь Кривошеев в 2019 году был Игорь Кривошеев в 2019 году был 37-м в списке партии Слуга народа. Он был участником проекта Лига Смеха. Играл за команду "Тяп-ляп". Официально представлял Зеленского на президентских выборах в Ужгороде. Работал в ComedyOrg event – агентстве по организации свадеб.

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