Нардеп Слуги народу на Мальдівах. Ініційовано перевірки і призупинення членства – Арахамія
25.07.2023, 13:20
Юрій Арістов (Фото: LIGA.net)
Нардепа та заступника глави Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрія Арістова помітили на курорті на Мальдівах, йдеться у журналістському розслідуванні. Глава фракції Слуги народу у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що він ініціює питання призупинення членства Арістова у фракції.
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Окрім цього він запитує всі документи щодо відряджень, наразі перевіряється "уся інформація".
У разі підтвердження даних, Арахамія пообіцяв вимагати "негайного" виключення Арістова з комітету та складання ним депутатського мандату.
- 25 липня журналісти Слідство.info опублікували розслідування, згідно з яким Арістова в середині липня бачили у 5-зірковому готелі на Мальдівах.
- У січні нардепа Тищенка виключили з фракції Слуги народу після скандальної поїздки до Таїланду.
- Наприкінці червня нардепу від Євросолідарності Сергію Алексєєву оголосили про підозру у шахрайстві.
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