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Нардеп Слуги народу на Мальдівах. Ініційовано перевірки і призупинення членства – Арахамія

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 13:20
Нардеп Слуги народу на Мальдівах. Ініційовано перевірки і призупинення членства – Арахамія - Фото
Юрій Арістов (Фото: LIGA.net)

Нардепа та заступника глави Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрія Арістова помітили на курорті на Мальдівах, йдеться у журналістському розслідуванні. Глава фракції Слуги народу у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що він ініціює питання призупинення членства Арістова у фракції.

Окрім цього він запитує всі документи щодо відряджень, наразі перевіряється "уся інформація".

У разі підтвердження даних, Арахамія пообіцяв вимагати "негайного" виключення Арістова з комітету та складання ним депутатського мандату.

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Артем Джеріпа
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Слуга народунацбезпекаДавид АрахаміярозслідуванняМальдівиЮрій Арістов
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