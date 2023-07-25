Нардеп Слуги народу на Мальдівах. Ініційовано перевірки і призупинення членства – Арахамія

Нардепа та заступника глави Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрія Арістова помітили на курорті на Мальдівах, йдеться у журналістському розслідуванні. Глава фракції Слуги народу у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що він ініціює питання призупинення членства Арістова у фракції.

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Окрім цього він запитує всі документи щодо відряджень, наразі перевіряється "уся інформація".

У разі підтвердження даних, Арахамія пообіцяв вимагати "негайного" виключення Арістова з комітету та складання ним депутатського мандату.

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