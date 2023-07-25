Нардеп Слуги народа на Мальдивах. Инициированы проверки и приостановка членства – Арахамия

Нардеп и заместитель главы Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Аристов был замечен на курорте на Мальдивах, идет речь в журналистском расследовании. Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что он инициирует вопрос приостановления членства Аристова во фракции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кроме этого он запрашивает все командировочные документы, сейчас проверяется "вся информация".

В случае подтверждения данных Арахамия пообещал требовать "немедленного" исключения Аристова из комитета и сложения им депутатского мандата.

Читайте также: НАБУ разыскивает подозреваемого в коррупции депутата Киевсовета Трубицына

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.