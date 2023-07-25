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Нардеп Слуги народа на Мальдивах. Инициированы проверки и приостановка членства – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 13:20
Нардеп Слуги народа на Мальдивах. Инициированы проверки и приостановка членства – Арахамия - Фото
Юрий Аристов (Фото: LIGA.net)

Нардеп и заместитель главы Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Аристов был замечен на курорте на Мальдивах, идет речь в журналистском расследовании. Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что он инициирует вопрос приостановления членства Аристова во фракции.

Кроме этого он запрашивает все командировочные документы, сейчас проверяется "вся информация".

В случае подтверждения данных Арахамия пообещал требовать "немедленного" исключения Аристова из комитета и сложения им депутатского мандата.

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Артём Джерипа
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расследованиенацбезопасностьМальдивыДавид АрахамияЮрий Аристов
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