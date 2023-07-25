Нардеп Слуги народа на Мальдивах. Инициированы проверки и приостановка членства – Арахамия
25.07.2023, 13:20
Юрий Аристов (Фото: LIGA.net)
Нардеп и заместитель главы Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Аристов был замечен на курорте на Мальдивах, идет речь в журналистском расследовании. Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что он инициирует вопрос приостановления членства Аристова во фракции.
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Кроме этого он запрашивает все командировочные документы, сейчас проверяется "вся информация".
В случае подтверждения данных Арахамия пообещал требовать "немедленного" исключения Аристова из комитета и сложения им депутатского мандата.
- 25 июля журналисты Следствие.info опубликовали расследование, согласно которому Аристова в середине июля видели в 5-звездочном отеле на Мальдивах.
- В январе нардепа Тищенко исключили из фракции Слуги народа после скандальной поездки в Таиланд.
- В конце июня нардепу от Евросолидарности Сергею Алексееву объявили о подозрении в мошенничестве.
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