НАТО хоче вивчити питання "превентивного удару" по Росії на тлі гібридної війни

Джузеппе Драгоне визнав, що у НАТО набагато більше обмежень, ніж у інших країн, і це ускладнює позицію альянсу

Джузеппе Драгоне (Фото: nato.int)

НАТО розглядає можливість "агресивніше" реагувати на кібератаки, порушення повітряного простору та інші загрози з боку Росії. Не виключають навіть "превентивний удар", розповів Financial Times глава військового комітету НАТО Джузеппе Драгоне.

"Ми все вивчаємо... У кіберпросторі ми діємо швидше реактивно. Ми думаємо про те, щоб стати більш агресивними або діяти проактивно, а не реактивно", – сказав він.

Деякі дипломати, особливо з країн східної Європи, закликали НАТО перестати "просто реагувати", а завдати "превентивного удару". Цей захід, на їхню думку, був би більш ефективним у разі кібератак, проте менш ефективним у разі диверсій або вторгнень дронів.

За словами Драгоне, "превентивний удар" можна вважати обороною з боку НАТО, однак цей принцип ще далі від звичного способу мислення та поведінки альянсу. Він не виключив, що, можливо, варто було б діяти агресивніше, ніж противник, але питання в юрисдикції – незрозуміло, хто цим займатиметься.

"Як досягається стримування – через удар у відповідь, через превентивний удар – це питання, яке нам необхідно глибоко проаналізувати, оскільки в майбутньому тиск на це питання може посилитися", – сказав глава військового комітету НАТО.

Неназваний дипломат із країни Балтії вважає, що якщо альянс і надалі лише реагуватиме на загрози, то тим самим провокуватиме РФ продовжувати спроби завдавати шкоди. Особливо якщо врахувати те, що для росіян гібридна війна обходиться недорого, а для членів НАТО – дорого. Альянс має стати "більш винахідливим".

Драгоне визнав, що проблема членів НАТО в тому, що в них більше обмежень, ніж в інших країн, через "етику, право та юрисдикцію".

"Це проблема. Я не хочу сказати, що це програшна позиція, але це складніша позиція, ніж у наших колег", – сказав він.