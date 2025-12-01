НАТО хоче вивчити питання "превентивного удару" по Росії на тлі гібридної війни
НАТО розглядає можливість "агресивніше" реагувати на кібератаки, порушення повітряного простору та інші загрози з боку Росії. Не виключають навіть "превентивний удар", розповів Financial Times глава військового комітету НАТО Джузеппе Драгоне.
"Ми все вивчаємо... У кіберпросторі ми діємо швидше реактивно. Ми думаємо про те, щоб стати більш агресивними або діяти проактивно, а не реактивно", – сказав він.
Деякі дипломати, особливо з країн східної Європи, закликали НАТО перестати "просто реагувати", а завдати "превентивного удару". Цей захід, на їхню думку, був би більш ефективним у разі кібератак, проте менш ефективним у разі диверсій або вторгнень дронів.
За словами Драгоне, "превентивний удар" можна вважати обороною з боку НАТО, однак цей принцип ще далі від звичного способу мислення та поведінки альянсу. Він не виключив, що, можливо, варто було б діяти агресивніше, ніж противник, але питання в юрисдикції – незрозуміло, хто цим займатиметься.
"Як досягається стримування – через удар у відповідь, через превентивний удар – це питання, яке нам необхідно глибоко проаналізувати, оскільки в майбутньому тиск на це питання може посилитися", – сказав глава військового комітету НАТО.
Неназваний дипломат із країни Балтії вважає, що якщо альянс і надалі лише реагуватиме на загрози, то тим самим провокуватиме РФ продовжувати спроби завдавати шкоди. Особливо якщо врахувати те, що для росіян гібридна війна обходиться недорого, а для членів НАТО – дорого. Альянс має стати "більш винахідливим".
Драгоне визнав, що проблема членів НАТО в тому, що в них більше обмежень, ніж в інших країн, через "етику, право та юрисдикцію".
"Це проблема. Я не хочу сказати, що це програшна позиція, але це складніша позиція, ніж у наших колег", – сказав він.
- 20 листопада у США висловили бажання, щоб військами НАТО в Європі командувала Німеччина вперше в історії.
- 22 листопада в Естонії оцінили можливість вторгнення Росії. За словами глави МЗС країни, кілька років тому біля кордонів Естонії було 120 000 військових РФ, але зараз там порожньо.
