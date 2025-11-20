США хочуть, щоб військами НАТО в Європі вперше в історії командувала Німеччина

Метью Вітакер (Фото: EPA/Noemi Bruzak)

США хотіли б, щоб Німеччина взяла на себе командування силами НАТО в Європі. Про це сказав спецпредставник американського президента Дональда Трампа в Альянсі Метью Вітакер на Берлінській конференції з безпеки 18 листопада, передає The Times.

За його словами, призначення Берліном верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі є "довгостроковою бажаною метою" США на тлі того, що ЄС бере на себе більше зобов'язань щодо своєї оборони.

Спецпосланець заявив, що Трамп повністю розуміє важливість Альянсу, а підтримка Вашингтоном його центрального положення п'ятої статті про взаємну оборону залишається "непохитною".

"Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Німеччина приїде в США і скаже: "Ми готові зайняти пост верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО". Думаю, до цього ще далеко, але я з нетерпінням чекаю цих обговорень", – сказав Вітакер.

Він висловив сподівання, що через 15 років, а може, й раніше, відбудеться дискусія, в якій Європа заявить про готовність узяти на себе "справжнє лідерство".

У відповідь представник Німеччини генерал-лейтенант Вольфганг Він заявив, що дещо здивований такою пропозицією, оскільки об'єднаними військами НАТО впродовж усієї історії командував виключно чотиризірковий генерал США.

"У нього є можливість безпосередньо підпорядковуватися президенту США і в нього є важливіші справи в Європі. Ми, німці, прагнемо зробити більше. Ми займемо нові посади... на провідних [ролях], але нам варто двічі подумати про його позицію", – сказав він.