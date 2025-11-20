США хотят, чтобы войсками НАТО в Европе впервые в истории командовала Германия

Мэттью Уитакер (Фото: EPA/Noemi Bruzak)

США хотели бы, чтобы Германия взяла на себя командование силами НАТО в Европе. Об этом сказал спецпредставитель американского президента Дональда Трампа в Альянсе Мэттью Уитакер на Берлинской конференции по безопасности 18 ноября, передает The Times.

По его словам, назначение Берлином верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе является "долгосрочной желаемой целью" США на фоне того, что ЕС берет на себя больше обязательств по своей обороне.

Спецпосланник заявил, что Трамп полностью понимает важность Альянса, а поддержка Вашингтоном его центрального положения пятой статьи о взаимной обороне остается "непоколебимой".

"Я с нетерпением жду того дня, когда Германия приедет в США и скажет: "Мы готовы занять пост верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО". Думаю, до этого еще далеко, но я с нетерпением жду этих обсуждений", – сказал Уитакер.

Он выразил надежду, что через 15 лет, а может, и раньше, состоится дискуссия, в которой Европа заявит о готовности взять на себя "истинное лидерство".

В ответ представитель Германии генерал-лейтенант Вольфганг Вин заявил, что немного удивлен таким предложением, так как объединенными войсками НАТО на протяжении всей истории командовал исключительно четырехзвездный генерал США.

"У него есть возможность напрямую подчиняться президенту США и у него есть дела поважнее в Европе. Мы, немцы, стремимся сделать больше. Мы займем новые должности… на ведущих [ролях], но нам стоит дважды подумать о его позиции", – сказал Вин.