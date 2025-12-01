НАТО хочет изучить вопрос "превентивного удара" по России на фоне гибридной войны

Джузеппе Драгоне признал, что у НАТО намного больше ограничений, чем у других стран, и это усложняет позицию альянса

Джузеппе Драгоне (Фото: nato.int)

НАТО рассматривает возможность "более агрессивно" реагировать на кибератаки, нарушения воздушного пространства и другие угрозы со стороны России. Не исключают даже "превентивный удар", рассказал Financial Times глава военного комитета НАТО Джузеппе Драгоне.

"Мы все изучаем… В киберпространстве мы действуем скорее реактивно. Мы думаем о том, чтобы стать более агрессивными или действовать проактивно, а не реактивно", – сказал он.

Некоторые дипломаты, в особенности из стран восточной Европы, призвали НАТО перестать "просто реагировать", а нанести "превентивный удар". Эта мера, по их мнению, была бы более эффективной в случае кибератак, однако менее эффективна в случае диверсий или вторжений дронов.

По словам Драгоне, "превентивный удар" можно считать обороной со стороны НАТО, однако этот принцип еще дальше от обычного образа мышления и поведения альянса. Он не исключил, что возможно стоило бы действовать более агрессивно, чем противник, но вопрос в юрисдикции – непонятно, кто будет этим заниматься.

"Как достигается сдерживание – через ответный удар, через превентивный удар – это вопрос, который нам необходимо глубоко проанализировать, поскольку в будущем давление на этот вопрос может усилиться", – сказал глава военного комитета НАТО.

Неназванный дипломат из Прибалтики считает, что если альянс продолжит только реагировать на угрозы, то тем самым будет провоцировать РФ продолжать попытки причинять вред. Особенно если учесть то, что для россиян гибридная война обходится недорого, а для членов НАТО – дорого. Альянс должен стать "более изобретательным".

Драгоне признал, что проблема членов НАТО в том, что у них больше ограничений, чем у других стран из-за "этики, права и юрисдикции".

"Это проблема. Я не хочу сказать, что это проигрышная позиция, но это более сложная позиция, чем у наших коллег", – сказал он.